VM Medical Park Samsun Hastanesi bu yıl ilk kez ‘Misafir Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Kutlama Omtel Otelde gerçekleşti. Organizasyona ev sahipliği yapan VM Medical Park Samsun Hastanesinin davetlisi olan Medicana ve Büyük Anadolu Hastanesinin misafir hizmetleri sorumluları da kutlamaya katıldı. VM Medical Park Samsun Hastanesi Misafir Hizmetleri Haftası Kutlaması Genel Müdür Dr. Hakan Özcan, Başhekim Dr. Adem Dirican, Genel Müdür Yardımcı Birsen Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Emel Irmak Atay ve Misafir Hizmetleri Müdürü Hatice Bulut'un konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından pasta kesildi ve eğlence devam etti.

“Sizsiz olmaz”

Genel Müdür Dr. Hakan Özcan, “Misafir Hizmetleri kişinin hastaneye girdiği ilk andan uğurlanmasına kadar en önemli birimdir. Misafirlerimizin konforunu sağlayan, hasta hekim bağını oluşturan misafir hizmetleri hastanemizin mihenk taşıdır. Bizim için değerli olan ekibimizin ‘Misafir Hizmetleri Haftası'nı kutluyor, ‘sizsiz olmaz' diyorum” dedi.