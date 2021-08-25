Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı

Samsun'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu 106 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 433 gram kubar esrar maddesi ile yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri S.Ö.'nün (44) kendisine ait mısır tarlasında yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirip satış yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö.'nün mısır tarlasına, ikametine ve eklentilere operasyon düzenleyip arama yaptı. Yapılan aramada 106 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 6.76 gram kenevir bitkisi tohumu ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.