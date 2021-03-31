Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Şile Yıldızspor: 2

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Şile Yıldızspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Rıdvan Çevik, Ferhat Dalgıç
Çarşambaspor: Eren, Metin, Cihat, Erhan, Muhammet Mustafa, Kemal Sabri (Fırat dk. 79) , Mete Han, Ahmet (Ceyhun dk. 25), Serhan, Tugay (Selahattin dk. 64), Veysel
Şile Yıldızspor: Erşen, Fikret, Reha, Ali, Mehmet (Ahmet Hasan dk. 69) , Mert (Arda dk. 90+5 ?), Emre, Cebrail, Mustafa, Emir, Tahsin (Cömert dk. 77)
Goller: Tahsin (dk. 15), Emre (dk. 33) (Şile Yıldızspor), Serhan (dk. 45) (Çarşambaspor)
Sarı Kartlar: Selahattin (Çarşambaspor), Emre, Ahmet, Mustafa (Şile Yıldızspor)
Kırmızı Kart: Emir (dk. 73) (Şile Yıldızspor)