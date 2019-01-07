MMO Samsun Şube 'Onur Gecesi'

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube üyeleri ile beraber ‘Onur Gecesi'nde buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube 64. Yıl Onur Gecesi'ne oda üyeleri ve aileleri katıldı. Gecede konuşma yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan; Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat ve Samsun'u kapsayan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin 2 bin 552 üye, 530 öğrenci üyeye ulaştığını söyledi. Anayasa'nın 135. maddesi doğrultusunda kurulan odalarının üyesine, şehrine, bölgesine ve ülkesine meslek disiplini doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında hizmet edebilme gayreti içerisinde olduğunu belirten Gürkan, 2018-2020 yıllarını kapsayan çalışma dönemlerinde üyelerine yönelik düzenlenen meslek içi eğitimler, seminerler, öğrenci üyelerine yönelik teknik eğitimler, deneyimler toplantıları ve teknik geziler, şehrimize yönelik asansör periyodik kontrolleri, kaldırma ve iletme makinelerin teknik kontrolleri öne çıkan çalışmalarının olduğunu anlattı.

Gürkan, “Çalışma dönemimizde yaşanılan alan daralmasına bağlı oluşan sıkıntılarımızın, verimliliğimizi daha üst seviyelere taşıyarak ve yeni alanlar oluşturarak üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 2018 yılının son çeyreğinde ısıtma sistemlerinde doğal gaz kullanılan merkezi sistemlerin ‘baca gazı sızdırmazlık' ölçümlerine başladık. Başta Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Nail Yolaydın olmak üzere teknik ekibimize ve bizlerle müşterek çalışan doğal gaz dağıtım firmamız yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayarak etkinliğimize katılan değerli konuklarımıza, plaket alarak mesleki hazzı yaşayacak olan üyelerimize şahsım ve yönetim kurulum adına içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından; meslek yaşamlarında 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ve 65 yıllarını dolduran makine ve endüstri mühendislerine plaket verildi.