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MMO'dan ‘ekspertiz' protokolü

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, bir oto ekspertiz firması ile protokol imzaladı.


Protokol, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve Otoanaliz Ekspertiz Müdürü Uğur Tunç tarafından Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Hizmet Binasında imzalandı.


İmzalanan protokol gereği Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri ve 1. derecede yakınlarına ait araçlarının ekspertiz, TÜV muayene paketi, kaporta paketi, standart ekspertiz paketi, VİP ekspertiz paketi konularında liste fiyatı üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.


Protokolle ilgili açıklama yapan Nail Yolaydın, üyelerine yönelik sürdürdükleri çalışmalarda ekspertiz firması ile protokol imzaladıklarını, kurumlarla iş birlikleri ve ortak çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.

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