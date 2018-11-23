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MMO'dan “göz” protokolü

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, bir göz hastanesi ile sağlık protokolü imzaladı.


MMO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde protokole MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ile hastanenin İş Geliştirme Uzmanı Murat Alan imza koydu.


İmza töreniyle birlikte oda üyeleri ve birinci derece yakınları hastanenin hizmetlerinden faydalanabilecek.


Nail Yolaydın yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube olarak üyelerimize yönelik pek çok çalışma yürüttük ve imzalanan protokol ile üyelerimize verdiğimiz hizmeti daha verimli hale getirmek istiyoruz” dedi.

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