MMO'nun talebine Başkan Demirtaş'tan yeşil ışık

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. MMO yöneticileri Demirtaş'a ayrıca 2018-2019 dönemine ait şube çalışma programı hakkında detaylı bilgi aktardı.

İlkadım Belediyesi ile iş birliği

Ziyarette açıklamalarda bulunan Gürkan, şube yönetim kurulunun çalışma programı doğrultusunda kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışma ortamları oluşturduklarını belirterek, “Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerimize, Samsun'a ve ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. İlkadım Belediyesi ile de her türlü iş birliği ve birlikte çalışma ortamında yer almak istiyoruz” dedi.

MMO'nun talebine Başkan Demirtaş olumlu yaklaştı

İlçe genelinde konut ve iş yerlerindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yeniden MMO Samsun Şubesi tarafından yapılması konusunun da gündeme geldiğini belirten Gürkan, “İlçe genelindeki 4 bini aşkın asansörün, tamamen bir kanuni zorunluluk olan asansör periyodik kontrollerini şubemiz olarak tekrar üstlenmek istiyoruz. Sayın Demirtaş'ın bu yöndeki olumlu tavrı bizleri son derece mutlu etti” diye konuştu.

Ziyarete Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Sayman Üye Bekir Akarsu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ünsal Kıran, Ali Dinler ve Ömer Yardımcı da hazır bulundu.