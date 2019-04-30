Model uçak yapmayı öğrendiler

Havza İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Havza Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Ata Model Uçak Kursu'na katıldı.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve malzemeleri Türk Hava Kurumu Havza Şube Başkanlığı'ndan temin edilen model uçak kursunda öğrenciler kendi uçaklarını yaparken aynı zamanda ekip çalışmasının da önemini kavradılar. Model Uçak Rehber Öğretmeni Murat Aksoy öğrencilerin çıtalardan meydana gelen uçakları büyük keyifle yaptıklarını, amaçlarının gençlerin havacılık alanına olan ilgilerini arttırmak olduğunu belirtti. Kurs bitiminde uçaklarıyla eve dönen öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu.