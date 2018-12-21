Modern kütüphaneye şehidin ismi verildi

Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlk-Ortaokulunda açılan modern kütüphaneye şehit Savaş Topal'ın ismi verildi.

Kısa sürede yapımı tamamlanan Şehit Muhammet Ali Aksu İlk-Ortaoku modern kütüphane ve zeka oyunları sınıfına Yeniceli Şehit Savaş Topal'ın ismi verildi. Kütüphane açılışında konuşan Okul Müdürü Ali Ak, “Yeni bir tasarım anlayışı ile oluşturduğumuz kütüphanemiz, öğrencilere okumanın keyfini, bilgiye ulaşma heyecanını ve hayal güçlerinin geliştirmesinde önemli bir katkı sunacaktır. Kütüphane yapımına destek veren iş adamı Metin Kurnaz, Doyran Muhtarı Hüseyin Sönmez'e ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılışta konuşan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman da yapılan bu modern eserin öğrencilerin ufkunu geliştireceğini belirtti.

Modern kütüphane açılışına ayrıca Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve davetliler katıldı.