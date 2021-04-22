Motorlu Trafik Timlerinden denetim

Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde Jandarma Motorlu Trafik Timlerince denetimler gerçekleştirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin yol kontrol ve Kovid-19 denetimleri devam etti. Çarşamba ve Salıpazarı ilçesinde trafik timlerince yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra sürücü ve yolcuların HES kontrolleri de gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması, maske takılması, aile ziyaretlerinde bulunulmaması ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir ile yasaklara uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlar uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.