Motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun karayolu Çetinkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Koç (68) idaresindeki 55 AJJ 882 motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.