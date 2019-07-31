İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet hırsızları adliyede

Samsun’un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Aşağı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarını değerlendiren Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan soruşturmalar ve çevrede güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayla ilgili olduğu belirlenen D.E. (22) ve Ö.K. (24) isimli jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan 2 kişi Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.