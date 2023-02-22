Motosiklet hırsızları yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, 2 gün önce Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y.'ye ait 55 NG 470 plakalı motosiklet Hasan Aslan Caddesi üzerinden çalındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kimliği tespit edildi. Şahıslardan K.B. (21) Emirefendi Mahallesi'nde, Ş.A.(17) da Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı. Ele geçirilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.