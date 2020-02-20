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Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, iki motosikletini çalan hırsızları polise ihbar edip yakalattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, iki motosikletini çalan hırsızları polise ihbar edip yakalattı.


Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Kemalpaşa Mahallesi'nden park halinde bulunan 55 JA 489 ve 55 JL 928 plakalı 2 motosikletin çalındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Motosikletlerin sahibi S.K. 19 Mayıs Caddesi üzerinde çalınan motosikleti gördü. S.K. polisi arayarak motosikletlerinden birinin 19 Mayıs Caddesi'nde olduğunu, başında 2 kişinin bulunduğunu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletin yanında bulunan E.D. ve C.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.


Zanlılar yapılan sorgularında 2 motosikleti de kendilerinin çaldıklarını itiraf ettiler. Çalınan diğer motosiklet de Fatih Mahallesi'nde ekiplerce bulundu. Motosikletlere ait kask, sepet ve plakalar zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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