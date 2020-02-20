Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, iki motosikletini çalan hırsızları polise ihbar edip yakalattı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Kemalpaşa Mahallesi'nden park halinde bulunan 55 JA 489 ve 55 JL 928 plakalı 2 motosikletin çalındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Motosikletlerin sahibi S.K. 19 Mayıs Caddesi üzerinde çalınan motosikleti gördü. S.K. polisi arayarak motosikletlerinden birinin 19 Mayıs Caddesi'nde olduğunu, başında 2 kişinin bulunduğunu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletin yanında bulunan E.D. ve C.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.

Zanlılar yapılan sorgularında 2 motosikleti de kendilerinin çaldıklarını itiraf ettiler. Çalınan diğer motosiklet de Fatih Mahallesi'nde ekiplerce bulundu. Motosikletlere ait kask, sepet ve plakalar zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.