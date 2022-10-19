Motosiklet hırsızlığına gözaltı

Samsun’da park halindeki motosikleti çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da park halindeki motosikleti çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çiftehamam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosikleti çaldığı iddia edilen A.K.S., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Gazi Polis Merkezine teslim edilen şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.