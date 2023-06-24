İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut İ.S.(22) idaresindeki 55 AKF 065 plakalı motosiklet önünde seyir halinde olan Emre E.K. (23) idaresindeki 55 E 1976 plakalı cipe yandan çarptı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut İ.S. ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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