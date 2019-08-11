İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Samsun’da 3 tekerlekli motosikletin yoldan çıkıp istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 tekerlekli motosikletin yoldan çıkıp istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ankara karayolu 8. kilometre Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurban kesiminden dönen Mustafa Ünlü idaresindeki 55 ABB 186 plakalı 3 tekerlekli motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kızı Hülya Ünlü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.