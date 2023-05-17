Motosiklet kazaları kamerada

Samsun'da motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen kazalarda motosiklet kazaları ön plana çıkarken yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği gözler önüne serildi.

İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada iki yolun kesiştiği noktada dönüş yapan otomobil ile seyir halinde 2 motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobilde maddi hasar oluştu.

İlkadım ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada ise kavşağa kontrolsüz giren motosiklet sürücü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücüsü önce yol kenarında tabelaya çarptı sonra yola savruldu. Otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Dalgın sürücüler kazaya sebebiyet verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kavşağında meydana gelen kazada ise sağ şeritten dönüş yapmak için sol şeride geçmeye çalışan bir sürücü ile sol şeritten seyir halinde olan kamyonet çarpıştı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu.

İlkadım ilçesi Barış Bulvarı viyadük altında yaşanan kazada ise kavşağa hızlı giren pikap sürücüsü kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarparak durdu. Kazada maddi hasar oluştu. Meydana gelen diğer kazalarda da sürücülerin kavşakta dikkatsiz şekilde dönüş yapmaları kazaya sebebiyet verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajı ile paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.