Motosiklet kazasında hayatını kaybeden liselilere gözyaşı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencileri gözyaşları içerisinde defnedildi.

Edinilen biliye göre, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sefa Yıldırım'ın kullandığı 55 AIH 803 plakalı motosiklet, aynı istikamete giden Kadir B. idaresindeki 61 TR 925 plakalı kamyonete Fatih Mahallesi Sedde yolunda arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan arkadaşı Çağlar Şen (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Sürücü, işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öğrenciler toprağa veridi

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerden Sefa Yıldırım, Balıklar Mahallesi'ndeki evinden alınarak Karaaslan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybeden arkadaşı Çağlar Şen'in cenazesi ise Ortadurak Mahallesi'nde evinin önünde alınan helalliğin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okul arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin sınıf arkadaşları, “Sefa bizim sınıftaydı. Çok iyi bir çocuktu. Kimseye takılması yoktu. Evinden okula, okuldan evine gelen bir çocuktu. Arkadaşımız iyi bir insandı. Kazayı duyunca önce inanamadık şoke olduk. Motoru olduğunu biliyordum ama kullanırken hiç görmedim. Hayalleri vardı. Hayali okumaktı. Çağlar'la ölmeden sabah 1 saat önce beraberdik. Onlar okuldan çıkıp gitmişler. Kazayı duyduk inanamadık. Derse 10 dakika geç kaldılar diye okuldan gittiler” dediler.