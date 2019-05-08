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Motosiklet kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da motosikletini araç muayene istasyonuna götürürken otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da motosikletini araç muayene istasyonuna götürürken otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 7. kilometresi Sarışık mevkisinde 29 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Vural (67) 55 AU 574 plakalı motosikletini araç muayene istasyonuna muayene işlemleri için götürürken Enver Topçu yönetimindeki 55 JM 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Vural 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Süleyman Vural'ın Gazi Devlet Hastanesinde üroloji doktoru yanında uzun yıllar personel olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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