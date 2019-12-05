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Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Sarıpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habil Genç idaresindeki 55 BCE 94 plakalı motosiklet, yola giriş yapmak isteyen Ayşe Yılmaz yönetimindeki 5 DD 850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Habil Genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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