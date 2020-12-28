İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet sürücü adayı aracına çarptı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin sürücü adayı aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin sürücü adayı aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sanayi Bulvarı'nda seyir etmekte olan Necati Gökhan Ş. idaresindeki 55 ABZ 80 plakalı motosiklet, direksiyon eğitimi yapılan bölgede 55 BAY 49 plakalı sürücü adayı aracına arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.