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Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde belediye aracına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye aracına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cami 1 Sokak'ta seyir halinde olan Semih G. idaresindeki belediyeye ait 55 NL 979 plakalı ait kamyona, Cami Sokak'tan gelen Emre K. (20) yönetimindeki 16 CKA 86 motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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