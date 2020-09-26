İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerinbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Keser (43) idaresindeki motosiklete otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ersin Keser 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.