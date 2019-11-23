Motosikletin lastiği patladı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Çivril Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Güngör idaresindeki motosikletli kurye 55 ARR 39 plakalı motosikletle seyir halindeyken aracın lastiği patlayınca devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.