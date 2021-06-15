İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletinin yanında ölü bulundu

Samsun’da bir kişi motosikletinin yanında ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi motosikletinin yanında ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Mutaflı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Mehmet Civelek motosikletiyle yayladaki hayvanların yanına giderken kendisinden bir daha haber alınamadı. Telefonunu arayan yakınları Civelek'e ulaşamadı. Mehmet Civelek'in cesedi motosikletinin yanında bulundu. Civelek'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mehmet Civelek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.