Motosikletiyle ineğe çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da motosikletiyle seyir ederken önüne çıkan ineğe çarparak yaralanan yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Sarı (61) idaresindeki 55 YF 756 motosiklet ile seyir halindeyken önüne çıkan ineğe çarptı. Yaralanan yaşlı adam Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemil Sarı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.