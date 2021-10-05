İhlas Haber Ajansı

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Motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K.'nin kullandığı 55 AAH 414 plakalı motosiklete henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen başka bir motosiklet çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yaşar K. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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