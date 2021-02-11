İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Derbent Barajı Boğazkaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Taşdelen'in kullandığı 55 FP 647 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mahmut Kaya yönetimindeki 55 JG 877 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Okan Taşdelen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.