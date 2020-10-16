İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletli kurye kazada yaralandı

Samsun’da kaldırıma çarparak devrilen motosikletli kurye yaralandı.

Samsun'da kaldırıma çarparak devrilen motosikletli kurye yaralandı.


Kaza, Baruthane Mahallesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Özcan Ün (43) sipariş götürürken motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada yaralanan Özcan Ün, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.