İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletli sürücü ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı

Samsun’da motosikletli sürücünün ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletli sürücünün ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Siteler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Ö.(24) idaresindeki 55 ACM 16 plakalı motosiklet, ehliyet almak için direksiyon sınavına giren sürücü adayı Feride Ş.'nin kullandığı 55 AJL 52 plakalı sürücüsü kursuna ait otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Eren Ö. ile yanında bulunan Soner A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.