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Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde

Samsun Emniyet Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.


Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yapılan yer değişikliği ile amirliğin daha ulaşabilir, rahat, ferah ve modern bir ortama kavuşması amaçlandı.


Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal yeni yerin ilk ziyaretçilerinden oldu. Personeli yeni yerinde denetleyerek faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Görevlerinde başarılar diledi.

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