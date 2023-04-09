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Motosikletli yunus polisi kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletli yunus polisinin yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da motosikletli yunus polisinin yolu karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Uğur Mumcu Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisi Muhammet R.E. idaresindeki 55 A 4855 motosiklet, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen 83 yaşındaki Cemal Şenyer'e çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi yunus polisleri yaptı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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