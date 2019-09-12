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Motosikletten düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Doğanca Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanca Mahallesi'ne seyir halinde olan Cemalettin Baş idaresindeki 55 JJ 758 plakalı motosiklet, Girne mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yoldan geçen bir vatandaşın 112 acil ve jandarma ekiplerine haber vermesi üzere olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücü, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun'a otopsiye gönderildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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