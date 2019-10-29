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Motosikletten düşen şahıs yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletten düşen bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletten düşen bir kişi yaralandı.


Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi cezaevi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şen (48) 55 JB 134 plakalı motosikletiyle Bafra'dan Dededağ Mahallesi istikametine seyir halindeyken devrildi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 acil servis ekipleri yaralıya müdahale etmek istedi ancak şahıs hastaneye gitmek istemedi. Bir süre sonra polis ekiplerine fenalaştığını söyleyen sürücü Yaşar Şen, 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürdü.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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