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Muay Thai Türkiye Şampiyonası sona erdi

49 ilden 600 sporcunun katıldığı Okullar Arası Muay Thai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası ödül töreninin ardından sona erdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2018–2019 eğitim/öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Muay Thai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapılan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu.


19 Mayıs 1919'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasından Samsun ev sahipliğinde düzenlenen Okullar Arası Muay Thai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasına 49 ilden 600 sporcu katıldı.


Müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Emniyet Müdür Yardımcıları Ozan Altuğ ve Ahmet Yöntem, Türkiye Muay Thai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak ve antrenörler tarafından takdim edildi.

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