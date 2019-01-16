Müdür mesafe tanımadı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma (VEKAP) projesi kapsamında yürütülen “Kardeş Okul Projesi” çerçevesinde Vezirköprü Anadolu Lisesi, kardeş okulu Susuz ve Belalan İlkokullarına ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Milli Eğitim Özel Büro Sorumlusu Erkan Ulaşır, Vezirköprü Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kurtoğlu, Müdür Yardımcısı Erkan Akkaya, Rehber Öğretmeni Elif Baş Bulut, Almanca Öğretmenleri Meryem Çilingir ve Arzu Aydemir ile okul öğrencilerinden oluşan ekip, öğrencilere çeşitli hediyeler ve kırtasiye dağıtımı yaptılar. Proje kapsamında çeşitli hediyelerle yapılan ziyaretten mutlu olan öğrencilerin sevinci gözlerinden okunurken İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Kardeş Okul Projesi kapsamında tüm ziyaretler katıldığını hem öğrencilerin mutluluğuna ortak olduğunu hem de tüm okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere moral vermeye çalıştıklarını belirtti. VEKAP ile kurumlar arası eğitimde iş birliği ve kaliteyi artırmayı amaçladıklarına dikkat çeken Demircan, proje ile ilçe eğitimine dinamizm geldiğini söyledi. Bu etkinliklerde emeği geçen okulların idareci, öğretmen ve öğrencilerine duyduğu memnuniyeti söyleyen Demircan, ilçenin en uzak okulları arasında yer alan Susuz ve Belalan İlkokulları idareci, öğretmen ve personeline ve emeği geçenlere teşekkür etti.