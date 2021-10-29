Müdür Oruç'tan 3 ilçeye aşı çağrısı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç tamamen ‘mavi' bir Samsun için 18 yaş üstü ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranın altında kalan 3 ilçeye çağrı yaptı.

Samsun'un 15 ilçesinin 18 yaş üstü ikinci doz aşılamada mavi renge ulaştığı belirtilen açıklamada, yüzde 75'in altında kalan Asarcık, Ayvacık ve Vezirköprü ilçelerine seslenildi. Müdür Oruç, “2. dozda hala mavi olmayan ilçelerimiz, hadi geç kaldınız. Sizleri de Samsun'un o güzel mavi rengine davet ediyoruz” diyerek vatandaşlara aşı çağrısı yaptı.