Müdür ve öğretmenler okul boyadı

Samsun'un Alaçam ilçesine 25 km uzaklıkta bulunan Kızlan İlkokulu öğretmen ve idarecileri temin ettikleri boyalarla okulu boyadılar.

Okul baştan aşağı yenilenirken eğitim kurumunun bütçesi ise yaklaşık 5 bin TL'lik bir masraftan kurtulmuş oldu. Alaçam Kızlan İlkokuluna 3 yıl önce müdür olarak atanan 25 yıllık eğitimci Ayhan Dodur, her yıl olduğu gibi bu yıl da okulun boya işlerinin yapılması için harekete geçti. Boyaları kendi imkanlarıyla temin eden Dodur, okul öğretmenlerinin de desteğiyle kolları sıvadı. Okul Aile Birliği Başkanı İlhan Güngör, idareci ve öğretmen ellerine fırçaları alarak 9 derslikli ve 120 öğrencili okulun sınıflarını, kapılarını, koridorları şarkılar ve türküler eşliğinde boyadılar. Okul Müdürü Dodur'un öncülüğündeki çalışmanın okulu, 5 bin TL'lik bir masraftan kurtardığı belirtildi.

Her görev yaptığı kurumda bu çalışmayı gerçekleştirdiğini belirten Okul Müdürü Ayhan Dodur, "Aile gibi okulumuzu eğitim- öğretim yılına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu yıl diğer öğretmen arkadaşlarımızdan talep geldi. Siz yapıyorsanız bizler de yapalım dediler. Hep birlikte neşe içinde çalıştık" dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı İlhan Güngör, "Kızlan İlkokulu Müdürümüz okulumuza geldiği günden uyana kadar okulla ilgili ve çocuklarımızla ilgili ne sıkıntıları olduysa hep birlikte sıkıntılarımız çözme kavuşturma yönünde bizlere yardımcı olmuştur, olmaya da devam etmektedir" diye konuştu.