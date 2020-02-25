Müftüden İdlib'e yardım açıklaması

Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, müftülükçe gerçekleştirilen ‘İdlib'e yardım kampanyası' hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, “Ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa yapmış olduğu İdlib'e yardım kampanyamız var. Biz ülke olarak, millet olarak hep mazlumların yanında olmuşuzdur. Bugünde orada bu mazlumların elinden tutan bu mazlumlara imkanlar sağlayan, onlara insanca yaşam imkanını hayata geçiren bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle bir kampanyayı hayata geçirme noktasında bunu halkımızla paylaştık halkımızın teveccühü güzel. Daha yoğun bir teveccüh bekliyoruz ama şuana kadar ki teveccühler çok güzel. Bu kampanyamız gıda ve temizlik malzemesi üzerinden devam ediyor. En güzelini, en iyisini, en kullanılabilir olanını halkımız getirecek. Halkımız bu konuda çok duyarlı. Kampanyamız 12 Mart'a kadar devam ediyor. Onları kolileyip buradan güzel bir şekilde göndereceğiz” dedi.