Müftülükten “Hoş Seda Sadra Şifa” yayınları başladı

"Hoş Seda Sadra Şifa" sloganıyla yola çıkarak, hafta içi her gün Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları aracılığıyla, İl Müftülüğü tarafından hazırlanan videolar paylaşılmaya başlanıyor. Diğer taraftan hafta sonları ise, aileye yönelik ve gençliğe yönelik canlı yayın programlarıyla manevi danışmanlık hizmetleri yürütülmeye devam ediyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Pandemi sürecinde yeni bir döneme girdik, cami hizmetlerimiz bir dönem kesintiye uğradı. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarla biz de başkanlığımızın hizmet anlayışı çerçevesinde hizmetlerimizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam ettireceğiz. Daha önümüzde planladığımız yeni ve çok güzel çalışmalarımız var" dedi.