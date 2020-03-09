Müftülükten 'Kadınlar Günü'ne özel etkinlik

Çarşamba İlçe Müftülüğü ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun birlikte hazırladığı program Abdullah Paşa Camisi'nde gerçekleşti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tüm yurtta Anadolu ve modern kadınların ortaklaşa yaptığı programlar ve projeler tüm hızıyla devam ederken Çarşamba İlçe Müftülüğü de bu etkinliklere hitaben İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin'i Abdullah Paşa Camisi'nde konuk etti.

Program ilçede bulunan kurslarda görevli hocaların ilahi ve duaları ile başladı. Daha sonra kürsüye çıkan İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu, üretim ve tüketim bağlamında kadın, Türk ve İslam toplumunda kadının yeri ve önemine değindi.

Daha çok "kadının annelik ve çocuk eğitimine" de vurgu yapan İl Müftü Yardımcısı Kalyoncu, bu gibi özel günlerde kadınların bir arada olmasına, kendine olan özgüvenine, cesaretine ve Hazreti Peygamber'in kadına verdiği öneme dikkat çekti. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı programa Çarşamba'da bulunan kursiyer ve kurs hocaları özel olarak davet edildi. Çarşamba halkının da kayıtsız kalmadığı programa ilçe kadınlarının da ilgisi yoğundu.

3 oğlu TSK'da

Toplantı aralarında ilahi ve dualara devam edilirken, etkinlik sonrası Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz de programa katılarak TSK'da görevli 3 oğlu olan Ataköy Kışla Kur'an Kursu öğrencisi Ayşe Duman'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel programa katılan tüm kadınlar adına çiçek takdim etti.

Etkinliğe özel konuşma da yapan İlçe Müftüsü Osman Karagöz toplantıya katılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak programın özel konuğu Özlem Kalyoncu Şirin'e ve etkinliği düzenleyen kurs hocalarına da çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu ve program dua ve ardından fotoğraf çekimi ile son buldu.