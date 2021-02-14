Mühendis koca 2 çocuk annesi karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No: 6'da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, mühendis olduğu öğrenilen Oğuz Taner E.(50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican E.'yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner E. annesini bıçakladığını ona söyledi. Olay polise haber verildi. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican E.'nin cesedi ile karşılaştı. Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, bu yüzden daha önce eşine yaklaşmama tedbir kararı olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte yaşadıkları öğrenildi.

Komşuları olan muhtar olayı anlattı

Olayın meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, "En üst kat komşumdu. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir insandı. Halk eğitimde muhasebe bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu. Pandemiden dolayı kurslar açılmadığından kendisi pazarda, Kahramanmaraş'tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. Kocası da bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.