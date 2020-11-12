Muhtar ve eşlerine korona eğitimi verilecek

Protokol kapsamında ilçedeki 143 muhtar ve eşleri olmak üzere toplam 286 kişiye eğitim verilecek.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç arasında imzalanan proje Sağlık Bakanlığı ve Samsun Valiliği'nin onayı ile yapılıyor. Türkiye'de korona virüs ile mücadelede örnek bir proje olması planlanıyor. Proje anket ve ölçeklerle yürütülecek ve bilimsel platformlarda yer alacak.

Eğitimlerin Çarşamba Gençlik Merkezi eğitim salonlarında yapılması planlanmakta. Eğitimlerde maske, mesafe, hijyen tedbirleri alınarak yapılacak. Pandemi sürecine bağlı olarak birebir yüz yüze eğitimler yapılamadığı takdirde, uzaktan erişim yöntemleri ile eğitim yapılarak katılımcıların sağlık okuryazarlığı düzeylerinin arttırılması için çalışmalar sürdürülecek.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç, “Eğitimler sayesinde sağlığın korunması ve sürdürülmesi, bireyin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma becerileri artacaktır. Bireyin kendisinin ve toplumun sağlığını iyileştirmek amacıyla, yeni korona virüs enfeksiyonu hakkında bilgi, beceri, kendine güven düzeyine ulaşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Eğitim alan kişilerle sosyal medya grupları aracılığı ile tarafımızdan hazırlanan eğitim sunumları, broşürler ve hatırlatıcı mesajlar paylaşılarak koruyucu tedbirlerin sürdürülmesi sağlanacaktır. Muhtarlarımız ve eşleri de yakın çevreleri ile bu iletileri paylaşarak salgının önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapacaktır. 6 aylık sürede eğitim faaliyetleri sürdürülerek küçük grup eğitimi yöntemi ile 286 kişinin korona virüs sağlık okuryazarlığı sağlanacaktır” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “Muhtarlarımız vatandaşlarımızla iletişim konusunda bizler için çok önemlidir. Salgın hastalık konusunda da muhtarlarımız önemli bir fonksiyon üstlenmişlerdir. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs enfeksiyonuna karşı yeni önlemler alınmaya başlandı. Çarşamba Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Çarşamba Muhtarlar Derneği'nin de destek verdiği 'Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu Sağlık Okur Yazarlığı Eğitim Çalışması' ile ilçemizdeki 143 muhtar ve eşleri olmak üzere toplamda 286 kişiye eğitim verilecek” diye konuştu.

Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen imza törenine Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu ve yetkililer katıldı.