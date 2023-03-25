Muhtarlar derneği genel kurulu

Samsun Alaçam Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Hüseyin Sönmez, güven tazeledi.

Alaçam Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz yaptı. Genel kurulda iki aday yarıştı. Yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Hüseyin Sönmez 36 oy alarak tekrar başkan seçildi, diğer aday Özgür Ak ise 27 oyda kaldı.