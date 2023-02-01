Muhtarlar MUBİS'i öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi MUBİS ile Samsun'un 17 ilçesindeki muhtarların yükünü azaltırken işlerin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda da muhtarların MUBİS'i daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla sürekli eğitim programları düzenliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programlarının 6'ıncısı Yakakent ilçesinde gerçekleştirildi. Programda 15 muhtara, elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerin iletebildiği MUBİS sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışması ile birlikte muhtarların MUBİS sistemini daha verimli kullanmalarını sağlayarak mahallelerinde yaşanan sorunları en kısa zamanda ilgili kurumlara iletmeleri ve hızla çözüm üretilmesinin sağlanması hedefleniyor.

“Büyükşehir her zaman muhtarların yanında”

MUBİS eğitim çalışmasının hizmetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde çok önemli olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mahallerimizde yaşanan tüm sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızın MUBİS sistemini daha verimli kullanmaları çok önemli. Bunun içinde MUBİS sistemi hakkında muhtarlarımızın daha fazla bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. 17 ilçemizin tamamında muhtarlarımıza vereceğimiz MUBİS eğitimlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Samsunumuzun 1252 mahallesinde sorunların çözülmesi ve taleplerin yerine gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda en önemli referans noktamız çok değerli muhtarlarımız. Vatandaş ile devlet kurumları arasında bir köprü görevini üstlenen tüm muhtarlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

“MUBİS sistemi daha aktif kullanılacak”

MUBİS eğitimine katılan Yakakent Muhtarlar Dernek Başkanı Niyazi Çiçek ise “Yakakent ilçemizdeki muhtarlar olarak aldığımız bu eğitim sayesinde birçok yeni bilgi öğrendik. Muhtarlarımız bu eğitimler sonrasında MUBİS sistemini daha güzel ve verimli bir şekilde kullanabilecek. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında bizim teknolojiyi daha aktif kullanıp kurumlarımızla iletişime geçmeleri sorunların çözümüne de hız kazandıracaktır. Her zaman muhtarlarımızın yanında olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e her alanda verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.