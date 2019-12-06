Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme semineri

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı mahalle muhtarlarına denetimli serbestlik hizmetleri hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 49. Maddesinin 1. Fıkrasında "Denetimli serbestlik kararlarının infazı, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde, toplumsal katılım sağlanarak yerine getirilir. Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunurlar ve denetimli serbestlik personeline yardımcı olurlar" ibaresi gereğince işbirliği yapılan Çarşamba ilçe mahalle muhtarlarına, müdürlük konferans salonunda denetimli serbestlik hizmetleri anlatıldı.

İnfaz hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin en aza indirilmesi ve topluma kazandırılmalarının sağlanması amacıyla bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma ve kamu hizmeti cezalarının infazının yerine getirilmesi süresince ilgili mahalle muhtarları ile yoğun bir işbirliğine gidildiğinden, infazın nasıl yapılacağı ve süreçte yaşanan sorunlar konuşuldu.

İlgili mevzuat uyarınca infaz hizmetlerinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve iş birliğinin geliştirilebilmesi için Kurum Müdürü Canan Soğukpınar tarafından verilen bilgilendirme seminerine Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu ile birlikte yaklaşık 70 muhtar katıldı.

Program muhtarlardan gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.