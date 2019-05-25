Muhtarlık İşleri sorunları yerinde dinliyor

İlçe genelindeki muhtarlarla sıkça bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın verdiği talimatla muhtarları tek tek ziyaret eden Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif Bahar, ziyarette yerel yönetimlerin çözüm ortağı olan muhtarların sorun, arz ve isteklerini dinleyerek çözüme ulaştırıyor. Ziyaretlerde muhtarlara yapılacak proje ve yatırımlar da anlatılıyor.

“Muhtarlarımızı önemsiyoruz”

Belediyecilik hizmetleri kapsamında işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesi için mahalle muhtarlarının sorunlarına her zaman muhatap bulabileceği şekilde hizmet verdiklerini dile getiren Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif Bahar, “Başkanımızın yönlendirmeleri doğrultusunda muhtarlarımızla kesintisiz işbirliği içerisindeyiz. Sürekli diyalog ve istişarelerin hizmet ve sorunların çözümü noktasında ne kadar etkili olduğunu karşılıklı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda muhtarlarımıza yaptığımız ziyaretleri de önemsiyoruz” dedi.

“Belediyecilik işte budur”

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden muhtarlar, "İlkadım Belediyesi, muhtarlıklarımızın birçok sorununa el atarak vatandaşlarımızın taleplerini anında yerine getiriyor. İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Başlatılan bu ziyaretlerle Muhtarlık İşleri Müdürünün ise ayağımıza kadar gelerek sorunları bizatihi yerinde tespit ediyor. Belediyecilik işte budur" diye konuştu.