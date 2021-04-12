Murat Sandıkçı, TSYD Samsun Şube Başkanlığına aday

Daha önce TSYD Yönetim Kurulu tarafından atanan temsilciyle yönetilen Samsun şubesinin 2018 yılında koşulların karşılanmasının ardından şube haline geldiğini hatırlatan Sandıkçı, “İlk genel kurul yapılmış, üç yıl süreyle kurucu yönetim kurulu seçilmiştir. Derneğimizin Samsun şubesi olarak 19 Nisan Pazartesi günü genel kurul heyecanı yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı Samsun'da bir değişim başlatırken en büyük güvencesi gençlerdi. Onun, ‘Bütün ümidim gençliktedir' sözünden aldığım cesaretle beni adaylık için motive eden, yanımda olacaklarını beyan eden meslektaşlarımın desteğiyle ‘Yapacak çok işimiz var' sloganıyla TSYD Samsun şubesi için başkanlığa adaylığımı açıklıyorum” diye konuştu.

TSYD Samsun Şubesinin birbirinden uzaklaşmadan, bölünmeden, kutuplaşmadan hizmet edecek genç, heyecanlı, hedefleri olan bir yönetime daha da önemlisi bir zihniyet değişimine, dönüşümüne ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sandıkçı, “Genel kurulda oy kullanacak delegelerimizin takdir etmesi ve yönetimimizi göreve getirmesi halinde hayata geçireceğimiz projeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.