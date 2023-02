Murzioğlu: “Bölgenin yaralarını sarmalıyız"

Gün, birlik olma günü. İş adamlarımızın, deprem bölgesinde başlatılan konut seferberliğine bir tuğla dahi olsun koymasını rica ediyoruz” dedi.

Samsun TSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ardı ardına meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve dua edilmesiyle başladı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı meclis konuşmasında, “Gün birlik olma günü” diyerek, iş dünyası olarak TOBB önderliğinde deprem bölgesinde uygulanacak konut seferberliğine destek olunması çağrısında bulundu.

Samsun TSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı, Başkan Haluk Akyüz'ün daveti üzerine tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve dua edilmesiyle başladı. Meclis Başkanı Haluk Akyüz, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dileyerek meclisi açtı. Deprem felaketi dolayısıyla Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Akyüz, “Bu acı haberin hemen akabinde hepimiz insani yardıma odaklandık. Bölgenin taleplerine yetişmeye çalıştık. Bölgeye yüzlerce tır, temel ihtiyaç malzemesi, çadır, enerji kaynağı ulaştırdık. İş makinelerimizi, araçlarımızı yolladık. Gönüllülerimiz sahada destek olmaya çalıştı. Şehrimizde binlerce kişiye ev kurmaya çalıştık. Allah hepinizden razı olsun. Ancak, takdir edersiniz ki; felaketin büyüklüğü açılan yaraların sarılmasının zaman alacağını gösteriyor. Dolayısıyla ilk günkü dayanışma duygusuyla bu bölgeye, tüm ülkemize destek olmaya devam etmek durumundayız. Bu uzun vadeli bir süreç. Ama karamsarlığa düşmek, vazgeçmek yok. Yaralarımızı birlikte saracak, gücümüzü birbirimizden alacağız. Hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Bir tuğla da siz koyun”

Ardından kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi. Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında da meclisi bilgilendirdi. “6 Şubat 2023 hepimizin zihnine, tarihimize asrın felaketi olarak kazındı” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Murzioğlu, “Maalesef yüzlerce kilometre öteden bizlerin dahi büyük sarsıntıyla hissettiğimiz iki büyük yıkıcı depremin ardından büyük bir enkazla karşı karşıya kaldık. Tüm insani duygularla elimizden o anda ne geliyorsa bölgeye ulaştırmak adına hemen harekete geçtiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu felakette bizi biz yapan en kıymetli duyguya sığındık, dayanışma adına elimizden ne geliyorsa ortaya koyduk. Günlerce bir can daha çıkacak diye nefesimizi tuttuk, şehrimizde pek çok otel sınırsız olarak kapılarını açtı, evler tefriş edildi. Bölgede çok büyük bir kalıcı konut ihtiyacı olduğunu biliyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında oda ve borsaların katılımlarıyla, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte yapılan istişare toplantısında iş dünyasından bölgeye kalıcı konut yardımı yapılması hususunda karar aldık. İş dünyası olarak TOBB önderliğinde konut seferberliği başlattık. Bölgenin bir seferlik değil, uzun vadede desteğe ihtiyacı var. Şu an içinde bulunduğumuz yardımlaşma, dayanışma halinden bir an bile vazgeçmeden bölgenin yaralarını sarmalıyız. Gün, birlik olma günü diyor ve sizlerden başlatılan bu seferberliğe bir tuğla dahi olsun koymanızı rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yaralar hep birlikte sarılacak"

TOKİ ile hızlıca görüşmelere başlandığını kaydeden Murzioğlu, “TOKİ şartnamelerine uygun olarak, TOBB tarafından ihaleler hızlıca gerçekleştirilecek ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şehirlerimiz yeniden hızlıca inşa edilecek. Sizlerin de bu seferberliğe yürekten katkı vereceğinize inanıyor, şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kaybımız çok büyük, acılarımız çok derin ve taze. Biz gücünü birbirinden alan bir milletiz. Yaraları birlikte saracağız. Bu felakette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları, hepimizin yakını artık. Ne desek, ne söylesek eksik kalacak. Ama karamsarlık yok. Biz güçlü bir milletiz. Dayanışma ve seferberlik ruhu ile yaraları hep birlikte saracağız. Umudu büyüteceğiz. Gün birlik olma günü. Yapacak daha çok işimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Milletimize bir daha böyle büyük felaketler göstermesin. Bu arada, geçtiğimiz günlerde TOBB tarafından deprem bölgesindeki üyelerimize yönelik ekonomik tedbirlerle konusunda görüşlerinizi istemiştik. Bu bölgemiz Türkiye ihracatında yüzde 10 paya sahip bir alan. Dolayısıyla ekonomik yönden de birtakım düzenlemelere ihtiyaç var. Tüm önerileriniz rapor halinde TOBB'a ulaştırıldı. Katkılarınız için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.